Il trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater messo a confronto con l'originale da Digital Foundry

Il trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato messo a confronto con l'originale da Digital Foundry, che ha approfittato dei nuovi materiali per effettuare un'analisi tecnica preliminare dell'atteso remake prodotto da Konami, che si pone senza dubbio come uno dei progetti più interessanti della casa giapponese.

Partiamo dalla risoluzione, che in tutte le sequenze del trailer risulta essere un 4K nativo con solo rari episodi di scaling dinamico, sebbene il frame rate mostrato per il momento sia solo quello a 30 fps: la speranza è che il gioco includa un'opzione per i 60 fotogrammi al secondo, naturalmente.

È possibile notare una sincronizzazione perfetta con le inquadrature e la direzione di Hideo Kojima, sebbene nel remake la visuale sia stata leggermente modificata. L'impiego dell'Unreal Engine 5 si manifesta sulla qualità di tutti i materiali presenti nel gioco, nonché degli effetti visivi.