La classifica del Nintendo eShop ha visto il ritorno di un grande successo del 2023

La classifica dei giochi solo in digitale

Per quanto riguarda invece la classifica dei giochi disponibili solo in digitale, Stardew Valley si conferma inarrestabile ma non è una grande sorpresa, se consideriamo che il gioco ha venduto finora ben 30 milioni di copie.

Stardew Valley Among Us Little Kitty, Big City The Game of Life 2 Boomerang Fu Subnautica Color Water Sort The Last Campfire Scott Pilgrim vs. The World: The Game Hollow Knight

Dietro al blockbuster Among Us resiste il piacevolissimo Little Kitty, Big City, seguito da The Game of Life 2 e da Boomerang Fu, che completa la top 5. Nelle zone basse si rivedono titoli come Subnautica, The Last Campfire, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game e naturalmente Hollow Knight.

L'eccellente metroidvania di Team Cherry sta facendo davvero penare i suoi tantissimi fan, da anni in attesa di notizie riguardanti il secondo capitolo della serie, Silksong.