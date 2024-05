L'intelligenza artificiale secondo Samsung: l'azienda presenta gli AI Days

L'intelligenza artificiale è sempre più al centro della vita delle persone e sta cambiando le abitudini stesse degli utenti. Per questo motivo Samsung ha organizzato i Samsung AI Days , nella cornice della Samsung SmartThings Home di Milano, un evento dedicato allo studio delle potenzialità trasformative della tecnologia basata su IA. Nel corso dell'evento l'azienda ha poi presentato i risultati sul nuovo Trend Radar sul tema "Italiani e Intelligenza Artificiale", che offrono uno spaccato sull'approccio degli italiani con i nuovi trend digitali. Ecco tutti i dettagli.

Samsung AI Days

La presentazione dei Samsung AI Days

Durante l'evento che ha messo al centro l'intelligenza artificiale, Samsung ha dato la parola ad alcuni dei massimi esperti sul tema. Ad aprire l'incontro è stato Eugenio Zuccarelli, Data Scientist e autore di "Intelligenza Artificiale: Come usarla a favore dell'Umanità".

Lo studioso ha portato il proprio contributo nel raccontare l'impatto esponenziale dell'AI nel nostro quotidiano e nelle aziende, portando la sua esperienza diretta in un paese come gli Stati Uniti, dove l'intelligenza artificiale sta causando una vera e propria rivoluzione sociale.

Irene Di Deo, Ricercatrice Senior dell'Osservatorio dell'Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, ha invece mostrato un quadro sulle prospettive future in relazione all'utilizzo dell'AI: in un contesto di crescita degli investimenti sull'AI trainato da poche grandi imprese, la "GenAI" ha attirato un interesse molto più ampio rispetto agli addetti ai lavori. Per questo è fondamentale portare al consumatore finale soluzioni che soddisfino davvero le loro esigenze.

Tra i tanti interventi che si sono susseguiti, è emersa l'attenzione di Samsung sul processo di "democratizzazione" dell'accesso all'AI, integrandola direttamente nel contesto della vita quotidiana: l'impegno dell'azienda si concretizza nello sviluppo di dispositivi ed elettrodomestici che consentano di gestire la casa in maniera più "intelligente", andando a interconnettere le varie fasi della quotidianità.