Microsoft Flight Simulator ha ora città europee migliorate grazie al City Update 7, come vediamo nel trailer

Microsoft Flight Simulator ha ottenuto un altro aggiornamento nella sua lunga evoluzione, in questo caso con il City Update 7 che è interamente rivolto al miglioramento di alcune città europee, come vediamo nel trailer riportato in questa pagina.

Il City Update 7: European Cities II, come viene chiamato ufficialmente questo aggiornamento, è disponibile in queste ore per Microsoft Flight Simulator su PC e Xbox Series X|S ed è gratuito per tutti i possessori del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Si tratta di un ulteriore aggiornamento rispetto alla versione 1.37.18.0, la più recente uscita finora, che incrementa soprattutto il livello di dettaglio di vari scenari d'Europa, migliorando ulteriormente l'impatto grafico della simulazione.