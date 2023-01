Lost Ark: Amazon riconosce i ban ingiusti, verranno corretti

Amazon Games ha recentemente ammesso i problemi emersi in seguito all'ondata di ban agli account di Lost Ark, che ha colpito anche giocatori innocenti e semplicemente inattivi, riferendo che questi verranno presto attraverso una procedura di controllo in atto.

Come abbiamo visto, Lost Ark è passato da 300.000 a 100.000 giocatori attivi in breve tempo a causa di una massiccia ondata di ban effettuata da Amazon Games e Smilegate per risolvere il problema dei bot, ma questo si è portato dietro un altro problema, visto che molti giocatori sono stati bannati semplicemente perché non giocavano, a quanto pare.

Si è trattato di un inconveniente legato al sistema automatico adottato dal team per effettuare i ban di massa: evidentemente, la procedura ha scambiato molti account inattivi da alcuni mesi per potenziali bot, portando dunque alla rimozione anche di giocatori che non avevano fatto nulla di irregolare.

Il problema è stato riconosciuto da team e publisher, che procederanno dunque al reintegro degli account rimossi in maniera ingiusta. Nel caso si rientri in questi casi, si può procedere attraverso due strade: semplicemente attendere che la questione sia risolta oppure aprire un ticket in modo da accelerare i tempi di reintegro.

In quest'ultimo caso, è necessario avere un account Amazon e andare su Support Center, selezionando Lost Ark dalla lista di giochi. Da qui, andare su Account e selezionare l'opzione per richiedere un appello contro un ban, selezionando poi "Web Ticket", inserendo il nome del personaggio e il server utilizzato e spiegare la questione nell'are dedicata alla descrizione del caso.