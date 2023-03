Low-Fi, nuovo trailer per l'avventura cyberpunk in realtà virtuale

Low-Fi, l'avventura cyberpunk in realtà virtuale sviluppata da IRIS VR, si mostra con un nuovo trailer davvero ricco di atmosfera, palesi riferimenti a Blade Runner e una colonna sonora anni '80 che rappresenta la ciliegina sulla torta per una presentazione davvero interessante.

Annunciato un paio di anni fa, Low-Fi approderà non solo sui visori VR per PC, ma anche su PlayStation VR2 e Meta Quest 2. Gli sviluppatori definiscono il gioco una "simulazione in realtà virtuale di nuova generazione, in cui pattugliamo le strade (e i cieli) risolvendo misteri, combattendo il crimine o cedendo alla corruzione, in base alle scelte che faremo.

Il video sembra quasi raccontare un'esperienza in stile Cyberpunk 2077, ma con la possibilità di salire a bordo delle tanto chiacchierate auto volanti che appartengono appunto a quell'immaginario, muovendosi fra gli altissimi palazzi di una metropoli futuristica e decadente.

Certo, per il momento il frame rate non sembra il massimo ed esiste la concreta possibilità che per muovere quella grafica in VR serva una configurazione coi controfiocchi, ma manca ancora un po' al lancio, che infatti non ha ancora una data, e ci sono ampi margini di miglioramento.