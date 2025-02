L'ultimo aggiornamento in beta di Steam Deck migliora la durata della batteria di circa il 6%

Uno dei punti deboli dei PC da gioco portatili come, ad esempio, Steam Deck è sicuramente la durata della carica della batteria, spesso insufficiente per le esigenze dei giocatori, soprattutto con i titoli più esosi in termini di potenza di calcolo, ossia quelli che consumano più risorse. Proprio l'hardware di Valve si è dimostrato debolissimo da questo punto di vista.

L'ultimo aggiornamento del software di sistema del Deck pubblicato da Valve in beta, però, va a lenire leggermente la situazione. La compagnia ha infatti annunciato un miglioramento della durata della carica della batteria di circa il 6%, a determinate condizioni, come leggibile nella nota di rilascio ufficiale:

Ridotta la frequenza di polling quando il limitatore di fotogrammi di Steam è attivo per un maggiore risparmio energetico. In questo modo si può risparmiare fino al 6% di batteria quando si esegue a 30 fps un gioco a basso consumo come HL2.