Apple Intelligence potrebbe arrivare anche su Vision Pro, secondo un rumor

Nel corso degli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha preso sempre più piede all'interno dei dispositivi hi-tech, tra smartphone, tablet e notebook. Lo abbiamo visto l'anno scorso con Galaxy AI di Samsung e Gemini di Google, ormai pienamente integrate all'interno dei dispositivi delle rispettive compagnie, permettendo così l'accesso a nuove e inedite funzionalità. Manca ormai sempre meno all'arrivo in Italia di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia di Cupertino, previsto per il mese di aprile. Nel frattempo, un rumor potrebbe aver svelato che Apple Intelligence potrebbe arrivare sorprendentemente anche su Vision Pro, il casco per la realtà mista uscito l'anno scorso su gran parte dei mercati mondiali: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova indiscrezione.

Apple Intelligence arriva anche su Vision Pro? Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple Intelligence potrebbe presto sbarcare anche su Vision Pro, forte del suo chip proprietario M2 e dei 16 GB di RAM. Entrando maggiormente nei dettagli, l'aggiornamento che comprenderà Apple Intelligence potrebbe essere disponibile a partire dal mese di aprile. Apple includerebbe dunque l'aggiornamento ad Apple Intelligence all'interno di visionOS 2.4, di cui sarà disponibile una beta riservata agli sviluppatori nel corso delle prossime settimane. Apple Vision Pro La prima versione di Apple Intelligence su Vision Pro non porterà con sé il nuovo Siri, per cui bisognerà aspettare qualche settimana in più, molto probabilmente entro il mese di maggio. La versione dedicata ad Apple Vision Pro potrebbe includere alcuni tool AI, come Writing Tools, Genmoji e Image Playground.