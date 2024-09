Mac mini M4: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo modello

Dopo aver aggiornato completamente la sua lineup di dispositivi mobile in occasione dell'evento It's Glowtime, Apple si prepara al lancio dei nuovi dispositivi Mac con chip proprietario M4 , fino ad oggi appannaggio dell'ultima generazione di iPad Pro . Tra tutti i modelli attesi figura sicuramente il nuovo Mac mini con chip M4, che potrebbe portare con sé alcuni cambiamenti piuttosto interessanti: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Secondo quanto riportato da Bloomberg , Apple starebbe progettando un Mac mini con design completamente stravolto rispetto alla precedente generazione, soprattutto dal punto di vista delle dimensioni, notevolmente più compatte. Il form factor in questo caso richiamerà a gran voce quanto visto recentemente con Apple TV 4K , che presenta un lato pari a 93 millimetri per 31 millimetri d'altezza. I rumor in particolare indicherebbero dimensioni ridotte rispetto alla precedente generazione, ad eccezione di un' altezza leggermente superiore .

Mac mini M4: connettività e probabile periodo d'uscita

Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con il rumor che sosteneva l'assenza dell'uscita USB-A, che lascerà il posto a cinque uscite USB-C (tre sul lato posteriore e due sul lato anteriore), un'uscita HDMI, un jack per le cuffie e la porta ethernet. Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per il nuovo Mac mini M4, che verrà probabilmente presentato in occasione di un nuovo keynote Apple, previsto per la fine di ottobre, similmente a quanto accaduto accaduto l'anno scorso.

Mac mini M4

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.