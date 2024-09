Sony svela il monitor OLED INZONE M10S e il nuovo M9 II 4K

Sony ha annunciato il nuovo INZONE M10S OLED a 480Hz e l'INZONE M9 II 4K, display che offrono prestazioni di altissimo livello con un design raffinato e funzionalità perfette per il gaming competitivo.

Sony ha recentemente presentato due nuove soluzioni per il gaming ad alte prestazioni: l'INZONE M10S OLED e la nuova versione dell'INZONE M9. Entrambi i monitor sono pensati per i gamer più esigenti, con specifiche tecniche che li rendono perfetti per il gaming competitivo, e un nuovo design premium che unisce funzionalità e stabilità senza compromessi.

INZONE M10S OLED: un nuovo standard per il gaming L'INZONE M10S OLED ridefinisce il concetto di monitor da gaming grazie al suo refresh rate di 480Hz, una velocità eccezionale che, unita a un tempo di risposta di 0,03 ms GtG, garantisce un'azione fluida e priva di sfocature. Con una risoluzione QHD 1440p e la tecnologia OLED, questo display offre un'esperienza visiva senza precedenti, perfetta per chi cerca il dettaglio in ogni immagine. Il nuovo monitor OLED INZONE M10S Grazie a una luminosità di picco di 1300 nit e alla tecnologia Micro Lens Array (MLA), questo M10S garantisce immagini brillanti e dettagliate. Il contrasto e i neri perfetti, ottenuti grazie all'HDR True Black 400, offrono un'immersione totale in qualsiasi scena. Con una gamma cromatica che copre il 98,5% dello spazio DCI-P3 e un pannello a 10 bit in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, i giocatori avranno a disposizione una qualità visiva professionale. Il nuovo monitor INZONE M10S presenta anche una modalità a 24.5 pollici, che combinata ai 480Hz di frequenza e alla possibilità di portare la risoluzione a 1080p, permette di adattare lo schermo ad ogni competizione e ogni setting da gioco. Questo monitor verrà venduto a partire da ottobre 2024 al prezzo di 1.349€.

INZONE M9 II: miglioramenti significativi per un classico L'INZONE M9 II è la versione potenziata di uno dei monitor gaming più apprezzati di Sony. Con la nuova funzionalità Full Array Local Dimming e una certificazione VESA Display HDR 600, questo display da 27 pollici offre una qualità d'immagine eccezionale, con neri profondi e una gamma dinamica più ampia rispetto alla versione precedente. La risoluzione 4K combinata con il refresh rate di 160Hz garantisce immagini nitide e fluide. Con una copertura del 95% dello spazio DCI-P3 e il supporto per 1,07 miliardi di colori, l'INZONE M9 II è perfetto per i giocatori che desiderano un'accuratezza cromatica straordinaria. La risposta di 1ms GtG e la tecnologia Backlight Scanning assicurano movimenti rapidi e precisi, ideali per i giochi più frenetici e competitivi. La nuova versione di questo monitor verrà venduta da ottobre 2024 a 999€.