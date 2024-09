Super Mario Party Jamboree ci mostra tabelloni, modalità e minigiochi in un lungo trailer

In oltre cinque minuti, la compagnia di Kyoto presenta modalità, le opzioni online, i minigiochi e non solo . Potete vedere tutto qui sotto.

Il trailer di Super Mario Party Jamboree

La modalità Mario Party è la modalità principale del gioco, che presenterà sette diversi tabelloni: Bosco di Mega Torcibruco, Circuito Giradado, Isola Goomba, Galleria Arcobaleno, Covo di Bowser, Castello arcobaleno di Mario e Western Land. Come già rivelato in precedenza, gli ultimi due tabelloni provengono da vecchi capitoli della saga: precisamente Mario Party e Mario Party 2, rispettivamente. Questa modalità è dedicata ai giocatori che desiderano un'esperienza classica di Mario Party, sia in locale che online.

Per i giocatori che vogliono competere localmente con amici e familiari, le nuove modalità Controlli di movimento sono una nuova opzione. La Scuola di volo Paratroopa permette ai giocatori di agitare le braccia per volare, con opzioni che includono Battaglia del cielo (in cui i giocatori combattono testa a testa), Taxi Paratroopa (in cui cooperano) e Volo libero. La Fabbrica di Toad è un'altra modalità Controlli di movimento, in cui i giocatori collaborano per portare la palla in porta muovendo le parti di una fabbrica. Piatti ritmati è l'ultima modalità di Controlli di movimento, in cui i giocatori creano piatti in squadra seguendo il ritmo.

C'è poi Bowserathlon e Squadra anti-Bowser, per giocare online fino a 8 giocatori, competendo nella prima e cooperando nella seconda. Ricordiamo che Super Mario Party Jamboree sarà disponibile dal 17 ottobre su Nintendo Switch.