Maneater su PS5 e Xbox Series X: un aggiornamento gratuito aggiunge il ray tracing

Maneater ha ottenuto un aggiornamento gratuito molto interessante su PS5 e Xbox Series X|S, in quanto con questo riceve l'aggiunta del ray tracing, cosa che risulta in un'evoluzione importante nella qualità grafica, considerando anche la grande quantità di riflessi che caratterizza un gioco ambientato nell'acqua.

Tripwire Interactive ha deciso di festeggiare in questo modo il raggiungimento dei 5 milioni di giocatori in tutto il mondo, applicando dunque il ray tracing alle versioni next gen del suo strano action RPG a base di squali: "Costruito da zero per PS5 e Xbox Series X, l'aggiornamento a Maneater di oggi porta la Gulf Coast in vita modificando il realismo e l'aspetto dei riflessi in tempo reale sulla superficie dell'acqua, così come le rifrazioni verso l'alto quando si guarda la superficie da sotto l'acqua.

L'update porta anche miglioramenti alle performance e alla stabilità oltre a un'ampia correzione di problemi e bug, come aggiustamenti all'interfaccia utente, all'uso dell'HDR, a questione di gameplay e altro.

Maneater con ray tracing applicato sulla superficie dell'acqua

Inoltre sono state effettuate delle modifiche per "essere sicuri che i giocatori ricevano le ricompense appropriate per il completamento degli obiettivi", come riferito dagli sviluppatori.

Per maggiori informazioni su questo particolare gioco, vi rimandiamo alla recensione di Maneater, pubblicata l'anno scorso su queste pagine.