Mario Golf: Super Rush, un trailer mostra tutti i poteri e gli scatti di Mario e gli altri

Nintendo ha pubblicato un trailer di Mario Golf: Super Rush che mostra tutti i poteri e gli scatti che rendono questa nuova avventura di Mario sui green molto speciale. Nel filmato, infatti, si può vedere come ogni personaggio approccerà in maniera diversa la partita. Ogni colpo speciale, infatti, avrà una potenza e una precisione differenti, che poi danno la possibilità di eseguire degli speciali scatti grazie ai quali travolgere anche gli avversari.

Come possiamo leggere nel nostro speciale di Mario Golf: Super Rush, la prossima esclusiva per Nintendo Switch è tutto fuorchè una simulazione di golf. Tra gare campestri all'interno dei green, super colpi e bonus, i giocatori avranno di che rendere più movimentate le partite.

Ognuno dei 16 personaggi presenti, infatti, è dotato di caratteristiche speciali che inevitabilmente modificheranno il modo in cui approcciare le partite. Mario, per esempio, è il classico giocatore a tutto tondo, ma grazie al Colpo Super Stella e allo Scatto Saltaluna potrà avvantaggiarsi sugli avversari. Waluigi, grazie al suo Stinger lungo e allo scatto danzante sarà un avversario veloce e fastidioso, mentre Bowser col suo colpo Meteora è è avversario possente, che non vorrete mai dover incrociare sul green.

Mario Golf Super Rush uscirà domani su Nintendo Switch.