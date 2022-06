Mario Strikers: Battle League: voti buoni ma non esaltanti dalle prime recensioni

Buoni, ma non esaltati i primi voti ricevuti da Mario Strikers: Battle League per Nintendo Switch, che parlano di un titolo ben fatto, ma senza contenuti davvero eccezionali. Si tratta quindi di un buon gioco, ma senza guizzi particolari e con non moltissimi contenuti al lancio.

Nintendo Life - 9 / 10

Hobby Consolas - 87 / 100

IGN - 8 / 10

Destructoid - 8 / 10

VG247 - 4 / 5

PCMag - 4 / 5

SECTOR.sk - 8 / 10

Dexerto - 8 / 10

Video Chums - 7.9 / 10

Cerealkillerz - 7.6 / 10

Game Informer - 7.5 / 10

Stevivor - 7.5 / 10

Press Start - 7.5 / 10

Metro GameCentral - 7 / 10

GameSpot - 7 / 10

Shacknews - 7 / 10

Wccftech - 7 / 10

Twinfinite - 3.5 / 5

TrustedReviews - 3.5 / 5

AusGamers - 7 / 10

The Independent - 7 / 10

Checkpoint Gaming - 7 / 10

Screen Rant - 3.5 / 5

Geek Culture - 6.8 / 10

Digital Trends - 3 / 5

GamesRadar+ - 2.5 / 5

Facile affermare che di aggiornamento in aggiornamento molti contenuti saranno aggiunti. Quindi chi lo acquista consideri soprattutto il post lancio per continuare a giocarci nei mesi a venire. Comunque sia è giusto notare che parliamo di voti medi che vanno dal 7 in su, quindi Mario Strikers: Battle League è sicuramente più che consigliato a chi fosse alla ricerca di un gioco di calcio leggero, con le squadre formate dai personaggi di Nintendo.