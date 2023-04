Mario usato in Francia per le proteste di piazza contro la riforma delle pensioni di Macron

Anche Mario si è unito alle proteste di piazza in Francia, contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron che aumenta da 62 a 64 anni il minimo dell'età pensionabile e di cui i manifestanti richiedono il ritiro incondizionato.

È di ieri l'ultimo fallimentare incontro tra il governo francese e i sindacati, con la contrattazione che è durata appena 55 minuti, che ha causato il riaccendersi delle manifestazioni, cui evidentemente Mario non è voluto mancare.

Sul cartello del manifestante vestito da Mario, una delle locandine di Super Mario Bros. Il Film modificata, possiamo leggere "Le conquiste sociali possono essere difese a tutti i livelli". Naturalmente la natura videoludica del gioco di parole non vi sarà sfuggita.

Qualcuno, commentando l'immagine, ha provato a far notare che in realtà Mario si trova a suo agio soprattutto con i nobili, portato com'è ad aiutare principesse e a salvare regni, ma sono dettagli.

L'importante è vedere un'icona videoludica entrare nella contesa sociale, uscendo dal suo immaginario di riferimento per presentarsi come patrimonio dell'umanità, che alla fine lo usa un po' come vuole.