Overwatch 2: il trailer della Stagione 4 presenta i nuovi contenuti

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Overwatch 2, per presentare i contenuti della stagione 4, in arrivo l'11 aprile 2023. In particolare il video è incentrato su Lifeweaver, il nuovo eroe di supporto, ma in realtà ci sarà molto di più, come specificato nel post ufficiale dell'aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale della serie:

"Sblocca il nuovissimo eroe, Lifeweaver, e supporta la squadra con cure e utilità a tema bioluce. Gettati nel Pass Battaglia Premium per ottenere Sigma Imperatore Galattico e altri incredibili oggetti cosmetici a tema Epopea Spaziale."

Di Lifeweaver viene detto che è "uno scienziato thailandese che sfrutta la tecnologia della bioluce nella sua missione di guarire il mondo." In fuga dalla Vishkar, vuole sfruttare la sua tecnologia per aiutare chi lo circonda. "Il suo fascino e la sua arguzia faranno sorridere (e forse arrossire) gli eroi che lo incontreranno in battaglia."

In termini di gioco "Lifeweaver presenta un kit variegato che gli permette di curare e soccorrere i suoi alleati. Bocciolo Curativo scatena cure caricate sugli alleati feriti. Passa al suo secondo fuoco primario, Raffica di Spine, e diventa una spina nel fianco degli avversari. Eleva i compagni di squadra a nuove vette con Piattaforma di Petali oppure attirali al sicuro con Presa Vitale. Lifeweaver può fornire cure incredibili e protezione con la sua Ultra, Albero della Vita."

Il primo evento di gioco della Stagione 4 è il capodanno Thailandese, che avrà termine il 25 aprile: "Affronta la nuovissima modalità Arcade, B.O.B. Weaver, dove assieme ad altri due alleati affronterai la squadra avversaria in un Deathmatch 3v3. Tutti i giocatori e le giocatrici utilizzano Lifeweaver e ogni squadra ha un solo B.O.B. che potrà essere trascinato in giro per la mappa usando Presa Vitale per eliminare i nemici."

Lanciata anche una nuova mappa, Talantis, costruita insieme alla comunità: "Se hai partecipato alla nostra diretta "Twitch crea Overwatch", hai aiutato il direttore di gioco Aaron Keller e il direttore artistico Dion Rogers a creare una nuova mappa da zero, con tanto di fosse mortali, piattaforme di salto e un sacco di pesci giganti! Be', abbiamo completato il covo sottomarino segreto di Talon, una mappa non canonica disponibile in modalità Arcade per un tempo limitato dal 25 aprile all'1 maggio."

La nuova stagione include anche alcuni bilanciamenti per gli eroi già esistenti "tra cui un'Ultra di Brigitte riprogettata. Inoltre, stiamo apportando piccoli cambi a Sigma, Reinhardt e Cassidy, concentrandoci nel ridurre leggermente la loro letalità."

Modifica anche Mercy, che sarà riportata a com'era prima della Stagione 3, dove ha ricevuto dei cambiamenti che non sono piaciuti ai giocatori.