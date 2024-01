Mario vs. Donkey Kong, un nuovo trailer ci fa scoprire le novità del gioco per Nintendo Switch

I livelli sono divisi in diversi mondi e comprendono anche alcuni scenari praticamente inediti rispetto alle ambientazioni tipiche della serie principale, oltre a meccaniche del tutto nuove con le quali superare i vari ostacoli e raggiungere la destinazione per ogni singolo livello.

Il risultato è davvero interessante, come dimostra questo breve spot pubblicitario in video.

Proseguendo quella che è una vera e propria serie spin-off, a questo punto, il nuovo Mario vs. Donkey Kong per Switch propone oltre 130 livelli di un gameplay che mischia puzzle e platform, richiamando alcuni elementi caratteristici del vecchio Mario Bros. misti a quelli tipici della serie platform.

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Mario vs. Donkey Kong , che nella versione internazionale si chiama "Pieces of the Puzzle" ma che in italiano è stato trasporto senza troppa fantasia in " scopri le novità ", ma il concetto resta il fatto di mostrare un po' di gameplay su questo interessante gioco per Nintendo Switch.

Tra puzzle e platform

Lo stile di Mario vs. Donkey Kong ricorda i New Mario, ma il gameplay è diverso

Tra le modalità di gioco presenti in Mario vs. Donkey Kong troviamo anche il multiplayer in locale per due giocatori e la possibilità di sbloccare i livelli Plus ed Expert per chi si dimostra più abile a superare le sfide proposte.

Troviamo peraltro anche una modalità Time Attack che consente di migliorare progressivamente le nostre performance, e la possibilità di giocare in modalità Casual più rilassata o in quella Classic, maggiormente attinente alla tradizione.

Annunciato durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, Mario vs. Donkey Kong ha la data d'uscita fissata per il 16 febbraio 2024, dunque non manca molto ormai al suo arrivo su Nintendo Switch.