Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB è di nuovo al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Apple iPhone 15 Pro Max, le caratteristiche

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max dispone di uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La struttura è in titanio di grado aerospaziale, che garantisce leggerezza e resistenza. Il vetro frontale è in Ceramic Shield, pensato per resistere agli urti più di qualsiasi altro tipo di vetro. Questo modello monta un chip A17 Pro, il più efficiente e potente della linea mobile di Apple.

La fotocamera principale dell'Apple iPhone 15 Pro Max è da 48MP con teleobiettivo 5x. Ricordiamo inoltre che il connettore è USB-C, non più Lightning, ma il nuovo cavo è incluso nel prezzo dello smartphone. Inoltre, dispone di funzioni di sicurezza per fare chiamate di emergenza tramite satellite; non manca poi una funzione di Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d'auto e chiamare aiuto se tu non puoi.