Marvel sta “mantenendo vivo il cinema”: un attore di Captain America risponde alle critiche

I film Marvel sono cinema ? Oppure sono qualcosa di diverso e negativo? Tutti hanno le proprie opinioni a riguardo e Tim Blake Nelson - che riprenderà il proprio ruolo nei panni di The Leader/Samuel Sterns nel film Captain America: Brave New World - ora dice la propria.

Le parole di Nelson sull'universo cinematografico di Marvel

"La Marvel è diventata un fenomeno senza precedenti nella storia del cinema", ha spiegato Nelson. "Queste decine di film con personaggi che entrano ed escono dalle rispettive storyline, si uniscono, si separano, combattono l'uno contro l'altro in un unico universo: non è mai successo prima al cinema. Quando la gente attacca questi film dicendo: 'Beh, non è vero cinema' o 'È la morte del cinema'... in realtà penso che [Marvel] stia mantenendo vivo il cinema, e lo penso davvero".

Nelson ha pronunciato queste parole parlando con TheWrap al San Diego Comic-Con 2024.

Il dibattito sul MCU si è acceso nel 2019 quando il regista Martin Scorsese ha espresso la sua opinione che i film Marvel "non sono cinema", spingendo diverse icone di Hollywood a prendere le difese del franchise. Anche Coppola ha criticato Marvel che è stata difesa da (un altro) Coppola.

Più recentemente, il co-presidente dei Marvel Studios Louis D'Esposito e il leader del MCU Kevin Feige hanno riconosciuto che lo studio ha attraversato un periodo un po' difficile, ma che speravano di riguadagnare il terreno perduto "avendo un grande successo" con la pubblicazione di Deadpool & Wolverine, di cui potete leggere la nostra recensione.