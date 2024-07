Le immagini dei personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero mostrati nel più recente trailer

Bandai Namco, come vi abbiamo già segnalato, ha pubblicato il nuovo trailer dedicato ad alcuni dei personaggi che saranno presenti in Dragon Ball: Sparking! Zero , il suo nuovo picchiaduro per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Le immagini dei personaggi appena confermati per Dragon Ball: Sparking! Zero

Come indicato nella nostra precedente news, sono 10 i personaggi confermati, con due di essi che si presentano in varie forma, ovvero Zarbon (presente anche in versione Super Zarbon) e Freezer (Z) che appare in ben cinque formati diversi per un totale di 15 varianti di lottatori mostrate.

Il video si focalizzava sull'arco dei Sayan e sull'arco di Namek, quindi vi è stato spazio anche per la Squadra Ginew con tutti i suoi membri, oltre a un alleato di Goku, il piccolo Chiaotsu che si sacrifica contro Nappa.

Le immagini condivise da Bandai Namco si focalizzano però perlopiù su Goku, Nappa, Vegeta e Freezer, dando meno spazio ai vari personaggi presentati nel video. Se volete vedere per bene anche loro, dovete solo andare a questo indirizzo.