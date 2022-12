Marvel Snap, un clamoroso trailer con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury

Marvel Snap continua a macinare numeri su PC, iOS e Android, meritatamente, e grazie a questo successo ha potuto permettersi addirittura di produrre un trailer live action con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury.

Nella nostra recensione di Marvel Snap abbiamo parlato di come il nuovo progetto diretto da Ben Brode, ex responsabile di Hearthstone, riesca a offrire un'esperienza immediata ma al contempo profonda, capace di solleticare il collezionista di carte che è in noi e al contempo di coinvolgerci in spettacolari match PvP.

Qualità che ovviamente non sono passate inosservate, e su cui Marvel ha voluto scherzare nel video che trovate qui sotto, in cui viene raccontato che il direttore dello SHIELD è stato improvvisamente sostituito... ma da chi?

"Marvel Snap è uno strategico a base di carte collezionabili davvero solido e ben fatto, caratterizzato da meccaniche molto immediate ma anche da uno spessore tattico in grado di rendere l'esperienza coinvolgente sul lungo periodo", ha scritto nell'articolo il nostro fantastico Tommaso Pugliese. Ah, già, sono io.

"La gran quantità di personaggi presenti nel roster, le opzioni per il potenziamento delle card, gli scenari con i loro bonus e malus, l'ottima interfaccia e un matchmaking rapidissimo segnano un gran bell'inizio per il nuovo progetto di Ben Brode."