Marvel's Secret Invasion sarà "diversa" e "un allontanamento" dalle tipiche serie Disney+

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe si avvicina. Durante tale fase vi sarà Secret Invasion, una serie televisiva esclusiva Disney+ ispirata all'omonimo fumetto. L'attore di Everett Ross, Martin Freeman, ha detto chiaramente che la serie sarà nettamente diversa dai prodotti dell'MCU che l'hanno preceduta.

"Sembra piuttosto diversa dalle cose che ho visto", ha spiegato Freeman a Digital Spy. "Sembra un po' un allontanamento. Sì, lo è... in modi che non sarei in grado di descrivere. Ripeto, non l'ho vista. Non l'ho nemmeno letto tutta".

Secret Invasion sarà incentrato su Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) alle prese con un'invasione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Tra gli altri veterani del MCU ci saranno Smulders nel ruolo di Maria Hill, Don Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes / War Machine e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross. Tra i nuovi membri del cast figurano Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie sarà scritta e prodotta da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim.

Samule L. Jackson nei panni di Nick Fury

"Sembra così bello", ha dichiarato Smulders in un'intervista rilasciata all'inizio dell'autunno, "e ha un tono molto diverso da quello che ho visto [nel MCU]. Voglio dire, avere Sam [Jackson] in qualsiasi cosa è un'emozione da guardare, ma penso che il suo personaggio sia davvero impostato in un modo molto interessante che ho sempre voluto vedere".

"È la versione più profonda che sono riuscita a mostrare di Maria Hill", ha continuato Smulders. "Questo è il bello di queste serie Marvel, sei in grado di scoprire davvero la backstory di questi personaggi. Quali sono le conversazioni che avvengono quando sono seduti a bere un caffè? Non è come dire: "Dobbiamo prendere i cattivi! Dobbiamo prendere quella cosa! Dobbiamo salvare di nuovo il mondo!". È come se dicessero: "Facciamo due chiacchiere, andiamo a fare una passeggiata". Abbiamo la possibilità di vedere questo tipo di momenti e di essere un po' più intimi con i personaggi".

