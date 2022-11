God of War Ragnarok hackerato e telecamera libera sbloccata: McDonald va in cerca di easter egg

Lance McDonald ha svelato tramite Twitter di aver hackerato God of War Ragnarok e di aver trovato il modo di sbloccare la telecamera durante i filmati: questo gli permette di cercare elementi non visibili e magari trovare qualche easter egg.

McDonald ha condiviso un video di esempio, dell'inizio di God of War Ragnarok: non ci sono veri spoiler, ma se non volete vederlo non avviate il video nel tweet qui sotto.

Precisamente, Lance McDonald scrive: "Ho hackerato God of War Ragnarok per sbloccare la telecamera nei filmati, il che mi dà la totale libertà di vedere cosa sta accadendo fuori schermo durante le sequenze cinematografiche. Mi domando se vi sia qualche sciocco Easter Egg da trovare questa volta".

Come vedere qui sopra, McDonald ha condiviso un video dedicato alla prima sequenza del gioco. Il tutto parte con Kratos seduto in una grotta mentre prepara delle frecce. Normalmente, vediamo solo l'interno fino all'arrivo di Atreus che trasporta un cervo (sequenza che rappresenta la crescita del ragazzo, visto che l'inizio della precedente avventura era legato alla caccia di un cervo ma avvenuta con fatica e sofferenza).

McDonald ci permette però di vedere cosa si trova all'esterno: la parte più buffa è vedere Atreus che trasporta il cervo. Il poligono del ragazzo è posizionato in mezzo alla neve e alle rocce e la posizione in cui si trova fa un po' sorridere.

Se vi interessano curiosità legate a God of War Ragnarok, sapevate che il director ha scoperto di soffrire di afantasia durante lo sviluppo?