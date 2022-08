Marvel's Spider-Man per PC: video della mod 8K con ray tracing migliorato di AD Massicuro

AD Massicuro, noto modder italiano, ci propone quest'oggi un nuovo video dedicato a una delle sue più recenti creazioni: una mod per l'8K e il miglioramento del ray tracing di Marvel's Spider-Man in versione PC. Potete vedere il filmato qui sopra.

AD Massicuro ci spiega di aver "utilizzato diversi shaders dedicati per ottenere Riflessioni realistiche ed la Global illumination anche tramite l'uso dell'RT shader beta di Pascal Gilcher via Reshade". Secondo il moddern, l'occlusione ambientale di Marvel's Spider-Man su PC non era pienamente convincente anche a dettagli Ultra.

Ha quindi aggiunto anche il "self-shadowing" ovvero le ombre dinamiche di tutti quegli oggetti non statici, compresi i pedoni. La conseguenza finale è che vi sono più dettagli e un livello di realismo superiore per le strade di New York in Marvel's Spider-Man per PC.

Inoltre, AD Massicuro ha curato il Color Granding e ha lavorato con una mod per la videocamera così da rendere più cinematografiche le scene di gioco. Marvel's Spider-Man riesce a raggiungere stabilmente una risoluzione 8K, con questa mod, utilizzando una RTX 3090 Ti.

Diteci, cosa ne pensate della creazione del modder italiano? Marvel's Spider-Man su PC è migliorato?

In passato abbiamo anche visto un'altra mod dedicata a una delle esclusive di Sony: ecco God of War (2018) giocato in 8K e ray tracing.