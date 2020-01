Masahiro Ito, creature designer di Silent Hill, lavora a un nuovo gioco

Masahiro Ito, creature designer di Silent Hill, ha dichiarato di essere al lavoro su di un nuovo gioco, pur non potendo rivelare nulla su questo progetto.



"Sto lavorando a un nuovo gioco in prima persona", ha scritto Ito su Twitter, aggiungendo: "Spero che non venga cancellato." Un riferimento alla malaugurata sorte capitata a Silent Hills?



Interrogato sulla questione dai propri follower, il designer ha chiarito di non poter dire ancora nulla su questo misterioso progetto. Dopodiché ha approfittato dell'occasione per augurare ai suoi fan un buon anno nuovo, pubblicando una concept art inedita.



Si tratta, a quanto pare, di una creatura disegnata da Ito per un horror game in produzione presso Sony Interactive Entertainment, con un'ambientazione russa, che però è stato cancellato.





A belated happy new year. pic.twitter.com/ny6V7U8Vlp — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020