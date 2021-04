MCdelivery Ggang: i provini di Apex Legends e COD Warfare si giocano stasera

Machete Gaming e McDonald's stanno portando avanti un'iniziativa lodevole, pensata per scardinare in maniera spensierata e divertente una delle tante barriere della nostra società. Ovvero dicendo con forza che non ci sono barriere. Queste due realtà, infatti, stasera daranno il via ai provini per cercare le giocatrici che entreranno a far parte della MCdelivery Ggang, un team esport pensato per competere in Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Il cartellone della serata di stasera con le MCdelivery Ggang.

Stasera le candidate giocheranno live un po' di partite in modo da trovare tra le tante giocatrici che hanno fatto richiesta coloro che entreranno a far parte della squadra. A presentare l'evento ci saranno personaggi del calibro di Moonryde e Hal che avranno il compito di mettere nelle mani di coach Sypher il miglior team possibile.

Le ragazze selezionate, infatti, saranno seguite da coach Chiara, una delle giocatrici più forti e conosciute sul panorama italiano grazie alle sue performance in Overwatch, Valorant, Fortnite e Hyper Scape. Ovvero, dove si spara lei c'è ai massimi livelli. In questo momento Sypher gioca ad Apex Legends, rank Predator.

Con una guida del genere le ragazze selezionate troveranno il modo di sviluppare al massimo le loro capacità e dare del filo da torcere in giro per l'Italia e per i mondo.

Noi seguiremo le selezioni sul nostro canale di Twitch al termine delle Qualifiche per eEuro 2021 di PES. Potrete vedere la live direttamente attraverso il lettore video qui sotto:

Nel frattempo potrete trovare tutte le informazioni sull'iniziativa a questo indirizzo.