Nier Replicant, vendite: batte anche FIFA 21 nella classifica UK a metà aprile 2021

GFK ha condiviso i dati di vendita dei giochi fisici della settimana che termina il 24 aprile 2021 in UK, uno dei più grandi mercati europei e importante indicatore dei risultati finanziari dei giochi e delle console. Grazie a questi dati possiamo scoprire che Nier Replicant ha convinto i giocatori. L'opera di Square Enix è stata in grado di vendere anche più di FIFA 21.

Ecco la classifica settimanale delle vendite dei giochi UK:



NieR Replicant FIFA 21 Super Mario 3D World + Bowser's Fury Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Football Manager 2021 Ring Fit Adventure Cyberpunk 2077

Nier Replicant

Come potete vedere, in classifica sono ancora presenti Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Animal Crossing New Horizons, ospiti fissi da mesi. Nier Replicant, questa settimana, è stato in grado di superare tutti gli avversari, però, compreso GTA 5.

Notiamo inoltre che in ultima posizione compare anche Cyberpunk 2077, che è recentemente rientrato in classifica, probabilmente grazie all'arrivo di nuovi update che hanno convinto i giocatori ad acquistare il videogame. L'arrivo di Nier Replicant, inoltre, coincide con l'uscita dalla classifica di Monster Hunter Rise: il gioco esclusivo Nintendo Switch è rapidamente calato dopo le vendite iniziali.

Nier Replicant è un gioco di qualità e non stupisce che, dopo il successo di Automata, molti giocatori abbiano deciso di (ri)scoprire le radici della saga. Ecco la nostra recensione.