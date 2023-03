Melty Blood: Type Lumina ha venduto più di 400.000 copie in tutto il mondo

Ottimo risultato per il picchiaduro a incontri con grafica stile anime Melty Blood: Type Lumina, che ha venduto più di 400.000 copie in tutto il mondo, come annunciato dalla casa di sviluppo Project Lumina.

Melty Blood: Type Lumina è stato pubblicato il 30 settembre 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. Le vendite dell'edizione fisica in Giappone hanno raggiunto le 30.437 unità, quindi le restanti sono state fatte tutte in digitale, divise tra le diverse piattaforme.

Attualmente Melty Blood: Type Lumina è in sconto su Steam, su eShop e su Xbox, dove è possibile acquistarlo per 29,99€ invece di 49,99€ (-40%). Le offerte termineranno il 6 aprile su Nintendo Switch e Xbox One e il 9 aprile su Steam.

Melty Blood: Type Lumina è "il nuovo capitolo del gioco di combattimento 2D basato sulla storia e sull'ambientazione dell'eccentrica visual novel "Tsukihime" prodotta da "TYPE-MOON"."

Si alza nuovamente il sipario sulla storia delle battaglie tra i personaggi di "Tsukihime -A piece of blue glass moon-".

Una storia tutta nuova per un nuovo "MELTY BLOOD", scritta da Nasu Kinoko e basata sugli eventi di "Tsukihime -A piece of blue glass moon-".

"Ogni personaggio è caratterizzato da una sua storia e innumerevoli sfide da affrontare.

L'intera parte grafica è stata completamente ridisegnata e pensata per supportare la tecnologia HD. Le tecniche finali dei personaggi includono sequenze animate realizzate da A-1 Pictures.

Il gioco è interamente doppiato. Le frasi che precedono ogni scontro cambiano in base al personaggio scelto e all'avversario affrontato, permettendoti così di comprendere meglio la loro personalità."