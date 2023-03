Take-Two ha acquisito GameClub, servizio in abbonamento per sistemi mobile

Take-Two ha annunciato l'acquisizione del servizio in abbonamento per sistemi mobile GameClub per una somma non definita. La notizia era in realtà già stata riportata dall'analista Piers Harding-Rolls la scorsa settimana, ma ora è stata confermata dalla compagnia con un comunicato spedito a GamesIndustry.biz, in cui però non erano presenti ulteriori.

Essendo GameClub una compagnia privata, Take-Two non è obbligata a condividere informazioni sulla transazione, come ad esempio è stata costretta a fare Microsoft con Zenimax prima e con Activision Blizzard ora.

GameClub è stata fondata nel 2018 con l'obiettivo di fornire titoli mobile premium tramite un abbonamento. Nel 2019 la compagnia ricevette 2,5 milioni di dollari e parlò della percezione della fatica crescente dei titoli premium sul mercato mobile. L'idea che muove GameClub è quella di offrire titoli di alta qualità agli abbonati, fuori dalle logiche tipiche dell'offerta mobile.

Tra i giochi nel catalogo di GameClub: Toki Tori, Stellar Wars, Waking Mars, Frozen Synapse, Forget-Me-Not e tanti altri ancora. In generale, si tratta di titoli indipendenti, spesso di ottima qualità, portati su sistemi mobile.