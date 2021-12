Men in Black, continuano i rumor: nuovi dettagli sul presunto gioco in sviluppo

Si continua a parlare di un presunto gioco di Men in Black, su cui proseguono le voci di corridoio nonostante non vi sia assolutamente alcuna conferma da parte di nessuno, al riguardo, come dimostrano questi nuovi dettagli emersi nelle ore scorse.

Anche in questo caso la fonte non è affatto attendibile, trattandosi di Reddit e 4chan, tuttavia facendo parte di una sorta di filone e considerando che il soggetto avrebbe anche un certo senso, riportiamo queste informazioni considerandole soltanto come vaghi rumor assolutamente non confermati.

In base a quanto emerso, Men in Black sarebbe un gioco open world, ovviamente basato sulla serie, probabilmente incentrato su una storia originale ma legata agli eventi e ai personaggi visti in precedenza.

I Men in Black potrebbero tornare in videogioco

Quest'ultima avrebbe a che fare con i rapimenti alieni e una concezione alquanto classica dell'invasione, un po' in stile anni 50.

Il gioco prevede un sistema di ranking con la progressione degli agenti, i quali si possono configurare in diverse maniere attraverso differenti abilità specifiche. Allo stesso modo, anche il bizzarro arsenale tipico della serie potrà essere modificato e ottenere vari upgrade differenti.

In base alle azioni compiute nelle missioni, il personaggio progredisce o meno: tra queste variabili c'è anche l'uso del neuralyzer, ovvero il tipico strumento che serve a cancellare la memoria delle persone per evitare che si spargano notizie su alieni e men in black. Questo può essere utilizzato liberamente, ma l'uso eccessivo e indiscriminato comporta delle penalità.

L'open world ha anche un ciclo giorno/notte, con attività diverse da parte degli alieni, alcuni dei quali non sono ostili ma semplicemente integrati nel mondo di gioco. A quanto pare, sembra sia possibile reclutare nuovi personaggi, con tanto di test "attitudinale" tipico.

Qualche mese fa, era emersa la voce di corridoio sul fatto che Men in Black fosse in sviluppo su PS5 da parte di Bend Studio, ma non c'è alcuna conferma al riguardo.