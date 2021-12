PlayStation Store regala un gioco per PS VR per un periodo limitato

A sorpresa il PlayStation Store ha un regalo di Natale (in ritardo) per tutti i giocatori. Infatti Pirate Flight (VR) per PlayStation VR è gratis da ora fino al 13 gennaio 2022. Si tratta di un titolo arcade in cui dovremo completare dei percorsi a tempo e con ostacoli a bordo di un aeroplano.

Potrete scaricare Pirate Flight (VR) dal PlayStation Store a questo indirizzo o in alternativa accedendo al negozio digitale di Sony direttamente dalla vostra console. Avete tempo fino al 13 gennaio 2022 per ottenere gratuitamente il gioco, dopodiché tornerà al prezzo standard di 14,99 euro. Una volta riscattato verrà aggiunto alla vostra libreria e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Uscito nel maggio 2018, Pirate Flight (VR) viene descritto dagli stessi sviluppatori come il "gioco di volo più casual" di sempre. Effettivamente si presenta come un'esperienza piuttosto leggera e adatta un po' a tutti, in cui cimentarsi in numerose sfide a tempo in oltre 90 missioni ambientate in tre differenti mondi. Di seguito la descrizione ufficiale del PlayStation Store.

"Il gioco di volo in realtà virtuale adatto a tutti. Dovrai solo volare, superare gli altri aerei e colpire i bersagli. Il gioco si articola su tre favolosi mondi e 90 missioni!

Comandi intuitivi e niente atterraggi. A differenza di un simulatore vero e proprio, ti consente di rivivere l'emozione di un gioco di volo come quelli delle sale giochi. E ci sono anche i draghi!

Dimentica le vertigini e il mal d'aria. Pirate Flight (VR) gira a 90 FPS e offre una modalità comfort predefinita grazie alla quale volare nella realtà virtuale sarà piacevolissimo!"

Rimanendo in tema, ieri Sony ha annunciato i giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati al PlayStation Plus.