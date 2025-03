Meta porta il suo test di riconoscimento facciale anti-truffa nel Regno Unito

Meta non ha ancora annunciato quando questa funzione arriverà nel resto d'Europa , una regione che rimane un punto critico per la regolamentazione della tecnologia di riconoscimento facciale.

Secondo l'azienda, nei prossimi giorni personaggi pubblici britannici riceveranno una notifica che consentirà loro di attivare la protezione "celeb-bait", una funzione progettata per impedire l'uso fraudolento della loro immagine in annunci pubblicitari ingannevoli. Inoltre, tutti gli utenti potranno accedere alla "video selfie verification", un nuovo sistema di verifica per recuperare account compromessi su Facebook e Instagram.

Meta e il difficile rapporto con il riconoscimento facciale

Nonostante le nuove funzioni sembrino pensate per la sicurezza degli utenti, il riconoscimento facciale è sempre stato un tema controverso per Meta. La società ha avuto problemi legali e regolatori in passato, culminati nel pagamento di 1,4 miliardi di dollari nel 2024 per risolvere una lunga causa relativa alla raccolta di dati biometrici senza consenso.

Il riconoscimento facciale su Meta

Già nel 2021, Facebook aveva annunciato la chiusura del suo sistema di riconoscimento facciale per le foto, ma aveva mantenuto parte della tecnologia per sviluppi futuri. È quindi possibile che le nuove funzioni di oggi si basino su quel lavoro, cercando di rendere il riconoscimento facciale più accettabile per il pubblico, limitandolo a scopi di sicurezza invece che di profilazione pubblicitaria.