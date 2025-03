Il capo di Borderlands 4 si scontra con un fan che critica il gioco e lo insulta senza mezzi termini

Randy Pitchford - CEO di Gearbox Software, noto autore di Borderlands - è una figura nota per non avere molti peli sulla lingua e per il suo stile alle volte un po' sopra le righe. Ora, ha usato la sua tipica energia per scontrarsi con i videogiocatori.

I dettagli dello scontro tra Pitchford e il fan di Borderlands 4

Le parole di Pitchford fanno parte di uno scambio sui social media con l'influencer Gothalion, che ricopre anche il ruolo di Audience Director per l'editore Midwest Games, e sono state pronunciate dopo che Gothalion aveva affermato che Pitchford aveva messo a tacere un fan (che pare aver anche speso del tempo sul set del film di Borderlands) per aver sollevato alcune "preoccupazioni molto valide (in realtà lievi)" sul prossimo capitolo della serie Borderlands.

"La sua critica era frutto dell'amore per la serie", ha scritto Gothalion. "Come lo saranno le mie. Per favore, ripensateci. Fate di meglio. Realizzate un grande Borderlands e, quando i vostri più grandi e duraturi sostenitori forniscono feedback e preoccupazioni soprattutto con rispetto, assorbiteli in modo corretto".

Pitchford, tuttavia, non ha accolto calorosamente i commenti di Gothalion e ha affermato che le suddette critiche non erano una critica, ma "una negatività di merda che è stata demotivante" per il team di Borderlands 4. "Volete il miglior Borderlands? Tifate per noi e fate il tifo per noi. Se date per scontata la passione degli sviluppatori, ne pagheremo tutti il prezzo", ha risposto Pitchford,

Aggiunge di apprezzare le critiche e che ne riceve spesso. "Non fingere che il post avesse un tono amichevole", ha concluso il dirigente di Gearbox. "Non era una critica. Era pessimismo. Ha un effetto tossico per le persone che si uccidono per il vostro divertimento, quindi fanculo a questo rumore di fondo".

Attualmente non è chiaro quali siano stati i commenti del fan e dove siano stati espressi. Vi ricordiamo infine quale è la data di uscita di Borderlands 4.