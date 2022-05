Meta Quest Pro costerebbe "molto più di 800 dollari" secondo un portavoce della compagnia

Il prossimo headset VR di Meta, noto come Project Cambria e alle volte Quest Pro, dovrebbe avere un prezzo significativamente più alto di 800 dollari: questo è quanto sarebbe stato detto da un portavoce di Meta che ha scritto al sito UploadVR via e-mail.

Si prevede che l'headset venga distribuito entro la fine del 2022 come un visore di fascia alta focalizzato sul lavoro e compatibile anche con i giochi Quest.

Meta ha recentemente descritto Project Cambria come "più focalizzato sui casi d'uso lavorativi". Secondo la compagnia, "alla fine sostituirà il vostro computer portatile o la vostra configurazione di lavoro" con "un'ergonomia migliorata e la realtà mista passthrough a colori per fondere senza soluzione di continuità la realtà virtuale con il mondo fisico. Stiamo anche costruendo l'eye tracking e il face tracking in modo che il tuo avatar possa stabilire un contatto visivo ed espressioni facciali, il che migliora notevolmente il tuo senso di presenza".

Meta Quest

Tramite un secondo report, del sito The informer, si afferma che Meta mira a proporre anche un Quest 2, a partire da 299 dollari, con "due nuove versioni" nel 2023 e 2024, ma anche una seconda versione di Cambria nel 2024.

Un precedente rapporto di The Verge ha parlato dello sviluppo degli occhiali AR di Meta e ha spiegato che il tutto è programmato per la seconda parte del decennio. Meta sta anche lavorando su dispositivi di input neurale da polso, così come gli apparecchi di videochiamata Portal: l'azienda probabilmente allineerà i prodotti l'uno con l'altro nelle generazioni successive, in modo che gli acquirenti abbiano motivi per acquistare più pezzi di hardware Meta.

Naturalmente, le tempistiche di Meta per i suoi dispositivi, così come le caratteristiche e i prezzi, potrebbero ancora cambiare drasticamente man mano che l'azienda sviluppa ulteriormente i prodotti. Infine, ricordiamo che parte di queste informazioni sono report e nulla è confermato in modo definitivo e ufficiale.

Meta sta puntando sempre di più sul Metaverso e la VR ma la Gen Z non è molto interessata, pochi usano visori e pochi vogliono comprarli.