Steam, sconti per metroidvania, soulslike e roguelike dal 2 al 9 maggio 2022

Dal 2 al 9 maggio 2022, Steam permette di accedere agli sconti "Stile Rogue - Roguelite: Festival della perseveranza". Questo sconti, come è facile intuire, sono dedicati ai roguelike, ma anche ai metrodivania e ai soulslike. In generale, a tutti quei giochi non proprio semplicissimi nei quali morire e ripartire è la norma.

Nel weekend, era già iniziata questa offerta con alcuni giochi già in sconto, ma da oggi potete accedere alla versione completa di queste promozioni di Steam, precisamente a questo indirizzo.

La lista dei giochi in offerta è ovviamente lunga, ma troviamo titoli come Rogue Legacy 2 (versione 1.0), Sekiro Shadows Die Twice, King Arthur Knight's Tale, Peglin, Nioh e Nioh 2, Star Wars Jedi Fallen Order, Hollow Knight, Dead Cells, Slay the Spire, Skull, Gunfire Reborn, Wildermyth, Rogue Tower, Enter the Gungeon e non solo.

Silksong Hollow Knight

Parliamo di giochi di qualità molto noti, ma non aspettatevi offerte per Elden Ring o per The Binding of Isaac Rebirth. La pagina degli sconti mostra anche i giochi in arrivo di questo genere, come Nine Sols, Lies of P, Lootriver, il lungamente atteso Silksong Hollow Knight, Cult of the Lamb, Inkulinati e non solo.

Diteci, ci sono offerte che vi interessano?