Metal Slug Tactics ha un periodo di uscita e un nuovo trailer con gameplay, annunciata anche una demo

Il publisher DotEmu e il team di sviluppo Leikir hanno annunciato oggi il periodo di uscita di Metal Slug Tactics, ovvero l'adattamento in stile strategico della celebre serie di sparatutto a scorrimento di SNK, trasformata piuttosto profondamente in un genere diverso, in arrivo su PC e console questo autunno.

Per l'occasione, è stato pubblicato anche un nuovo trailer che mostra più nel dettaglio il gameplay di Metal Slug Tactics, il quale si presenta molto interessante perché riesce a riprendere le caratteristiche e le atmosfere originali ma spostandole in un contesto decisamente differente.

Non solo: tra le novità è emersa anche una demo del gioco, verrà pubblicata su PC in occasione della Steam Next Fest, che si terrà dal 10 al 17 giugno sullo store di Valve, consentendo in questo modo di provare direttamente una versione preliminare dello strategico.