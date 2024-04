Microsoft: 7 giochi Xbox nella top 25 di PlayStation Store, il CEO Nadella è soddisfatto

"In effetti, nei giorni scorsi abbiamo avuto 7 giochi nella top 25 del PlayStation Store, più di quanto abbia fatto qualsiasi altro publisher", ha riferito il capo di Microsoft, dimostrando una certa soddisfazione per i risultati ottenuti dalla strategia.

Commentando i risultati finanziari della compagnia, il CEO di Microsoft, Satya Nadella , ha anche menzionato quanto raggiunto dalla nuova strategia multipiattaforma per i giochi Xbox su PS5 e Nintendo Switch , dimostrando una certa soddisfazione e comunicando come 7 titoli della divisione si trovino nella top 25 di PlayStation Store .

Una strategia destinata a proseguire?

Hi-Fi Rush è fra i primi titoli Xbox a sbarcare su PS5

Nei giorni scorsi avevamo effettivamente visto come cinque dei dieci giochi più prenotati sul PlayStation Store erano prime parti Xbox, cosa che successivamente si è ulteriormente allargata a 7 titoli, probabilmente a causa del ritorno di fiamma sulla serie Fallout.

La questione fa pensare che l'iniziativa sia destinata a proseguire, forse coinvolgendo altri giochi in questo spostamento verso altre piattaforme: "Siamo impegnati nell'andare incontro ai giocatori ovunque questi si trovino, portando i nostri giochi a più persone e su più dispositivi", ha riferito Nadella nei commenti.

In questo caso la questione sembra più legata all'uso dei giochi in streaming, vista la corrispondenza con il dato sulle ore e la quantità di utenti attivi "da record" registrati in questo periodo da Microsoft.

Per il resto, abbiamo visto che i risultati del terzo trimestre hanno mostrato una notevole crescita della divisione gaming Xbox, guidata in gran parte ancora dall'acquisizione di Activision Blizzard, e un grosso calo nelle vendite hardware, cosa che potrebbe spingere ulteriormente verso la strategia multipiattaforma per altri titoli, oltre ai già lanciati Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment e Grounded.