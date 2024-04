Stellar Blade: il ritardo dei comandi è una scelta stilistica, ma qualcosa forse è già cambiato

Stellar Blade è finalmente disponibile e la stampa ha dato il proprio verdetto (più che positivo, come vi abbiamo segnalato). Il pubblico stesso ha già avuto modo di farsi un'idea del gioco grazie alla demo e non sono mancante alcune critiche, come ad esempio il ritardo dei comandi: ogni azione a schermo, soprattutto quando si parla di deviazioni e schivate, pare arrivare leggermente in ritardo. Non è però un bug: si tratta di una scelta volontaria del team di sviluppo.

Parlando con il sito giapponese 4Gamer (tradotto in inglese da Automaton), Kim Hyung-tae di Shift Up è stato interrogato sul input lag presente nella demo. Egli sostiene che si tratta di una scelta progettuale deliberata, fatta per mantenere l'animazione fluida:

"In Stellar Blade, c'è un ritardo di circa 0,5 secondi tra il momento in cui si preme il pulsante e quello in cui l'abilità è visibile sullo schermo. È un ritardo che non può essere ridotto ulteriormente. Abbiamo fatto in modo che il movimento del personaggio non si attivi immediatamente dopo la pressione del pulsante, perché pensavamo che questo non si adattasse allo stile di animazione del gioco. Pertanto, abbiamo fatto in modo che l'abilità stessa si attivi nel momento in cui si preme il pulsante, ma l'animazione del movimento arriva in seguito".