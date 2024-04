Gothic 1 Remake: nuove immagini ufficiali mostrano l'evoluzione grafica del gioco

A vederlo così appare decisamente diverso dall'originale, uscito nel 2001 come uno degli esempi più noti dell'ondata di RPG open world iniziata all'epoca, ancora molto grezzo tecnicamente ma impressionante per il periodo, soprattutto grazie alla vastità dell'ambientazione e la libertà concessa al giocatore.

Un rifacimento tecnico totale

Un interno in Gothic 1 Remake

La situazione con il Remake è ovviamente molto diversa, dimostrando una grande attenzione sul fronte estetico, con il gioco destinato a sfruttare varie caratteristiche di Unreal Engine 5 per proporsi al passo coi tempi.

Gothic 1 Remake è peraltro un progetto particolarmente lungo: annunciato nel 2020 in via ufficiale, il gioco si è mostrato a sprazzi nel corso di questi anni e non ha ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo che dovrebbe arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro speciale su tutto quello che sappiamo del celebre gioco di ruolo, in attesa di ulteriori comunicazioni.