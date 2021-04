Microsoft alza i margini per gli sviluppatori su Windows Store dal 70% all'88%

Microsoft ha deciso a sorpresa di alzare i margini degli sviluppatori su Windows Store, portandoli dal 70% all'88% e riducendo di conseguenza le proprie quote.

Si tratta, come sappiamo, della stessa percentuale utilizzata dall'Epic Games Store, e dunque di un ulteriore guanto di sfida nei confronti di Steam, che è ancora fermo sulle sue posizioni.

"Gli sviluppatori sono fondamentali per offrire grandi giochi ai nostri utenti, e vogliamo che abbiano successo sulle nostre piattaforme", ha dichiarato Matt Booty, capo di Xbox Game Studios.

"Una quota di ricavi chiara e senza cavilli si traduce nella possibilità per uno sviluppatore di offrire un maggior numero di giochi a un maggior numero di utenti e raggiungere l'ambito successo commerciale."

Il cambio delle quote, operativo a partire dal 1 agosto, sarà valido unicamente per i titoli PC in vendita su Windows Store e non riguarderà, quantomeno per il momento, la piattaforma Xbox.