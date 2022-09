Microsoft Xbox: Matt Booty spera che le IA sostituiscano i QA tester in futuro

Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, spera che un giorno le IA siano talmente avanzate da poter sostituire QA Tester durante lo sviluppo dei giochi.

I QA Tester, per chi non lo sapesse, è il personale incaricato di provare e sviscerare i giochi durante lo sviluppo, con l'obiettivo di individuare bug e problematiche varie, che successivamente vengono segnalate agli sviluppatori.

Il desiderio di Booty nasce dal fatto che i videogiochi nel tempo stanno diventando più complessi e che gli attuali metodi di QA Testing fanno sempre più fatica a tenere il passo.

"Alcuni dei processi che utilizziamo non tengono il passo con quanto stiamo realizzando rapidamente i contenuti. Uno di questi è il testing.", ha detto Booty durante un Q&A al PAX West 2022.

"Una delle maggiori differenze tra un gioco e un film è che se stai lavorando a quest'ultimo e dici "questo finale, rendiamolo più corto, modifichiamo questo, tagliamo quella scena" di solito puoi farlo senza rovinare nulla. Ma in un gioco pronto per la pubblicazione un designer potrebbe dire "ho questa piccola feature, cambierò solo il colore di questa cosa" e poi in qualche modo si rompe qualcosa e ora i primi 10 minuti del gioco non funzionano più. Quindi ogni singola volta che in un grande gioco viene inserito qualcosa di nuovo, l'intero progetto deve essere testato di nuovo dall'inizio alla fine."

La soluzione per il capo degli Xbox Game Studios è quindi quella di realizzare delle IA in grado di aiutare e velocizzare enormemente le fasi testing.

"Quello che dico sempre quando mi imbatto in persone che lavorano con le IA è: "aiutami a capire come usare un bot per testare un gioco". Perché mi piacerebbe poter avviare 10.000 istanze di un gioco nel cloud e attivare un bot guidato dall'IA che spenda tutta la notte nel fare dei test, per poi consegnare un report la mattina successiva."

Indubbiamente l'idea di Booty agevolerebbe molto lo sviluppo dei videogiochi, oltre a ridurre sensibilmente i costi per il QA testing. La tecnologia probabilmente per il momento è ancora troppo acerba per conseguire un simile risultato, ma in futuro chissà.

