Classifica vendite Steam: Deck ancora primo, Destiny 2 batte Spider-Man

Come ogni inizio settimana, arriva la classifica di vendite su Steam per quanto riguarda i sette giorni appena trascorsi, che vede ancora una volta Steam Deck in prima posizione e nuovamente Destiny 2 al secondo posto, in grado di battere anche il nuovo Spider-Man: Remastered in uscita.

Vediamo dunque la top ten dei prodotti più venduti su Steam nella settimana appena trascorsa, ricordando che si tratta di una classifica stilata in base alla quantità di denaro spesa, dunque non necessariamente secondo la quantità effettiva di unità vendute:

Steam Deck Destiny 2: Lightfall + Pass annuale F1 Manager 2022 Spider-Man Remastered Sekiro GOTY Edition Dead by Daylight: Resident Evil Chapter Cult of the Lamb Titanfall 2 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2

Considerando che la classifica è stilata in base alla quantità di denaro ricavato, è chiaro che Steam Deck si trovi ancora in prima posizione visto il prezzo molto più alto degli altri prodotti presenti. Per il resto, Destiny 2 prosegue la sua spinta grazie alla nuova espansione annunciata, ma anche F1 Manager 2022 si dimostra in gran forma a breve distanza dal lancio.

Spider-Man Remastered arriva quarto dopo aver raccolto ottime performance nelle settimane precedenti, appena sopra l'interessante ritorno di Sekiro in edizione Game of the Year.