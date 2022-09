The Division Heartland: spunta la pagina su Ubisoft Store, il gioco è in arrivo?

The Division Heartland potrebbe essere vicino, considerando che su Ubisoft Store è fugacemente comparsa la pagina ufficiale del gioco, salvo poi essere rimossa prontamente una volta che il publisher si è accorto di quello che era evidentemente un errore.

Questa svista potrebbe però nascondere il fatto che il gioco è quasi pronto per essere rilasciato, visto che è in lavorazione ormai da parecchio tempo. Annunciato in maniera ufficiale l'anno scorso, in seguito a una lunga serie di voci di corridoio al riguardo, il gioco dovrebbe essere uno spin-off sulla serie Tom Clancy's The Division, caratterizzato da un'impostazione un po' diversa dai capitoli principali.



Si tratterebbe di un action shooter con elementi survival distribuito come free-to-play, incentrato sempre sull'azione cooperativa e competitiva in base alle informazioni emerse in precedenza su modalità, mappe e vari dettagli. Di recente, siamo tornati a parlarne anche per quanto riguarda il cross-play, ma potrebbe mancare poco prima di poterlo vedere in forma definitiva.

Considerando che c'è un Ubisoft Forward previsto per settembre 2022, è altamente probabile, a questo punto, che il gioco sia presente all'interno dell'evento di presentazione del publisher francese, con ulteriori informazioni e forse una data d'uscita. La comparsa di una pagina ufficiale, sebbene voglia dire poco di preciso, potrebbe quantomeno confermare un rilascio non molto distante nel tempo per The Division Heartland, in attesa di ulteriori conferme.