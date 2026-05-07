Migliora il raffreddamento del tuo PC con il dissipatore Corsair in offerta su Amazon: il prezzo cala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul dissipatore Corsair che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,90€, suo minimo storico . Puoi acquistare il dissipatore direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il dissipatore a liquido Corsair è progettato per offrire un raffreddamento efficace della CPU, mantenendo al tempo stesso bassi livelli di rumorosità e un'estetica moderna . Grazie a un sistema di dissipazione ottimizzato, permette al processore di lavorare sempre al massimo delle prestazioni anche durante sessioni intense di gioco o attività particolarmente pesanti.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Uno degli elementi più interessanti è il display LCD personalizzabile integrato, che aggiunge un tocco di stile al PC e consente di rendere il sistema ancora più unico e accattivante. Il dissipatore utilizza inoltre una pompa ad alta efficienza capace di mantenere una circolazione del liquido costante con una rumorosità estremamente contenuta, pari a circa 20 dBA, un livello simile a un sussurro.

La piastra di raffreddamento presenta una struttura leggermente convessa studiata per aumentare il contatto con la CPU e migliorare la dissipazione del calore. Inoltre, la pasta termica preapplicata semplifica il montaggio e riduce i tempi di installazione. A completare il sistema troviamo le ventole Corsair RS120, progettate per generare un flusso d'aria potente e una pressione statica elevata.