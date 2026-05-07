Come annunciato nei giorni scorsi, Xbox parlerà di Project Helix durante il Game Dev Update di oggi: la nuova presentazione, focalizzata sugli sviluppatori, verrà trasmessa a partire dalle 18.00.
Condotto da Chris Charla e Jason Ronald, rispettivamente general manager of porfolio and programs e vicepresidente della next generation di Xbox, il Game Dev Update partirà dalle informazioni che Microsoft ha rivelato nel corso dell'ultima GDC per offrire uno sguardo più approfondito verso il futuro del brand.
"Che cosa significa Project Helix per gli sviluppatori?" I due risponderanno a questa e altre domande relative alla nuova piattaforma, che come sappiamo sarà equipaggiata con un SoC AMD custom che è stato co-progettato per la prossima generazione di DirectX.
"Project Helix creerà nuove opportunità per ottimizzare lo sviluppo, migliorare le prestazioni e lavorare in modo più efficiente. Xbox sta costruendo ciò che verrà dopo e vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio", si legge nella presentazione dell'evento.
Un approfondimento o qualcosa di più?
Come spiegato in occasione dell'annuncio del nuovo Game Dev Update, la presentazione di oggi si baserà principalmente sulle informazioni che Microsoft ha condiviso in occasione dell'ultima edizione della GDC.
In tale frangente la casa di Redmond ha rivelato le prime specifiche tecniche di Project Helix e immaginiamo dunque che durante lo streaming verranno forniti ulteriori dettagli su questi e altri aspetti legati alla nuova piattaforma.
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