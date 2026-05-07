Come annunciato nei giorni scorsi, Xbox parlerà di Project Helix durante il Game Dev Update di oggi: la nuova presentazione, focalizzata sugli sviluppatori, verrà trasmessa a partire dalle 18.00.

Condotto da Chris Charla e Jason Ronald, rispettivamente general manager of porfolio and programs e vicepresidente della next generation di Xbox, il Game Dev Update partirà dalle informazioni che Microsoft ha rivelato nel corso dell'ultima GDC per offrire uno sguardo più approfondito verso il futuro del brand.

"Che cosa significa Project Helix per gli sviluppatori?" I due risponderanno a questa e altre domande relative alla nuova piattaforma, che come sappiamo sarà equipaggiata con un SoC AMD custom che è stato co-progettato per la prossima generazione di DirectX.

"Project Helix creerà nuove opportunità per ottimizzare lo sviluppo, migliorare le prestazioni e lavorare in modo più efficiente. Xbox sta costruendo ciò che verrà dopo e vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio", si legge nella presentazione dell'evento.