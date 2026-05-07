GeForce NOW introduce il Single Sign-On di Gaijin Entertainment e amplia ancora il proprio ecosistema cloud gaming

GeForce NOW continua ad ampliare le proprie funzionalità. Tra le principali novità annunciate questa settimana spicca l'arrivo del sistema Single Sign-On dedicato a Gaijin Entertainment, una funzione che consente agli utenti di effettuare il login in modo più semplice e veloce ai titoli collegati alla piattaforma. Con questa integrazione, il servizio cloud gaming di NVIDIA amplia ulteriormente il supporto ai sistemi di autenticazione già disponibili. In precedenza, GeForce NOW aveva introdotto il Single Sign-On per piattaforme come Steam, Epic Games Store, Battle.net, Xbox e Ubisoft. L'aggiunta di Gaijin Entertainment rappresenta quindi un ulteriore passo verso un ecosistema sempre più integrato e pratico da utilizzare.

Ulteriori novità in arrivo su GeForce NOW NVIDIA ha inoltre confermato che sono in arrivo altre funzionalità dedicate alla gestione delle librerie digitali. In particolare, il collegamento degli account GOG e la sincronizzazione completa dei giochi permetteranno agli utenti di importare più facilmente i propri titoli all'interno del servizio cloud. Dead As Disco debutta in Early Access mentre NVIDIA spinge il DLSS 4.5 e nuove tecnologie IA per il gaming L'obiettivo è quello di offrire una gestione unificata delle librerie, semplificando l'esperienza di gioco indipendentemente dalla piattaforma di provenienza. Le novità software vengono accompagnate anche dall'espansione del catalogo disponibile.

I nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW questa settimana Questa settimana GeForce NOW accoglie sette nuovi giochi, ampliando ulteriormente l'offerta accessibile in streaming. Tra i titoli più rilevanti figura Dead as Disco, nuovo rhythm brawler pubblicato su Steam il 5 maggio. Arriva inoltre HUNTDOWN: OVERTIME, disponibile dal 7 maggio sempre tramite Steam. Alla lista si aggiungono anche Nuclear Option e Sintopia, entrambi disponibili sulla piattaforma Valve. Fanno poi il loro ingresso Kiln, supportato sia su Steam sia tramite Xbox e Game Pass, Hotel Architect e PowerWash Simulator 2, quest'ultimo giocabile attraverso Xbox e incluso nel catalogo Game Pass. NVIDIA sottolinea inoltre che gran parte della libreria GeForce NOW può ora beneficiare delle prestazioni offerte dalle GPU RTX 5080 per gli utenti Ultimate.