I nuovi monitor LG OLED hanno pannelli MLA+ e una funzione unica per il 32 pollici!

Un'altra caratteristica importante è la tecnologia Live Color Low Blue Light, che riduce la quantità di luce blu emessa, minimizzando l'affaticamento degli occhi senza compromettere la qualità delle immagini, almeno in teoria.

Sono inoltre dotati di pannelli con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+), che aumentano la luminosità del 37,5% rispetto alla generazione precedente, raggiungendo un picco di 1300 nit (275 nit è invece la luminosità tipica al 100% del livello medio dell'immagine). Questo, insieme al contrasto infinito e al nero perfetto tipici degli OLED, garantisce immagini vivide e dettagliate. I monitor sono inoltre dotati di trattamento antiriflesso e basso riverbero con un'opacità del 35%, riducendo significativamente i riflessi anche in condizioni di forte luminosità.

Arrivano i nuovi monitor LG OLED con pannello MLA+ . Il 22 maggio 2024 LG Electronics ha infatti annunciato l'uscita in Italia della nuova linea di monitor gaming LG UltraGear OLED. I modelli disponibili sono cinque, ovvero 27GS95QE, 32GS95UE, 34GS95QE, 39GS95QE e 45GS95QE, e promettono di rivoluzionare il gaming grazie a tecnologie all'avanguardia come la funzione Dual Mode .

LG UltraGear OLED 32GS95UE con Dual Mode

LG UltraGear OLED 32GS95UE

Tra le novità più interessanti c'è l'LG UltraGear OLED 32GS95UE, il primo monitor al mondo con funzione Dual Mode certificata da VESA. Questo permette di passare da una risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160) a 240 Hz a immagini Full HD (1.920 x 1.080) a 480 Hz con un semplice tocco. Questa funzione offre la flessibilità di scegliere tra definizione e velocità di aggiornamento, ideale per adattarsi a diversi tipi di giochi, dai frenetici sparatutto ai giochi più story-driven.

Oltre a questa nuova funzione, il nuovo monitor LG UltraGear da 32" conferma un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) che riduce in modo significativo la sfocatura del movimento, migliora la nitidezza delle immagini e conferisce una maggiore dinamicità a tutta l'esperienza di gioco. Il pannello è flat, mentre il design minimalista senza cornici su 4 lati offre una visione a pieno schermo che non distrae dall'azione di gioco e si integra perfettamente in ogni tipologia di ambiente.

Per quanto riguarda l'audio, infine, il monitor UltraGear da 32" è dotato di speaker stereo integrati che, grazie alla tecnologia Pixel Sound, emettono il suono direttamente dallo schermo eliminando la necessità di altoparlanti esterni che occuperebbero ulteriore spazio nella postazione. Con questo sistema audio frontale che integra due woofer e il supporto per DTS Virtual:X, si dovrebbe creare un passaggio sonoro tridimensionale coinvolgente ed esaltante.