Dragon Ball Xenoverse 2: il DLC “Future Saga” ha una data di uscita, ecco il trailer di lancio

Il DLC introdurrà dei nuovi personaggi giocabili , nello specifico C-18 (Dragon Ball Super), Broly (Restrained), Goku Black (Super Saiyan Rose) Ultra Supervillain, Vegeta (Super Saiyan God) Ultra Supervillain e Videl (Dragon Ball Super). Non solo, ci saranno anche tre nuove missioni extra (Broly Arc, Black Goku Arc e Vegeta Arc), 12 Parallel Quest, 15 abilità, 3 costumi, 5 Super Soul e 63 nuove illustrazioni per le schermate di caricamento. Al momento non è stato indicato il prezzo di questo pacchetto. Il DLC è solo la prima di una serie di contenuti aggiuntivi a tema "Future Saga" in arrivo nei prossimi mesi, che andranno ad arricchire ulteriormente il gioco.

Bandai Namco ha annunciato che il DLC "Future Saga Chapter 1" di Dragon Ball Xenoverse 2 sarà disponibile a partire dal 24 maggio , assieme al diciottesimo aggiornamento gratuito. In vista dell'imminente pubblicazione è stato diffuso il trailer di lancio dell'espansione, che mostra delle sequenze scoppiettanti e riassume anche i nuovi contenuti in arrivo. Potrete visualizzarlo nel player all'interno di questa notizia.

Le novità dell'aggiornamento gratuito

Come accennato in precedenza, il nuovo DLC sarà accompagnato da un aggiornamento gratuito che aggiungerà 7 nuove Raid Quest, otto costumi, 3 accessori, 93 illustrazioni per i caricamenti, 5 Super Soul. Inoltre, alzerà il level cap dell'Avatar del giocatore e migliorerà alcune funzionalità.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PC (via Steam), Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Sempre il 24 maggio arriveranno le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S, disponibili sotto forma di update gratuito per chi già possiede il gioco su una console della passata generazione.