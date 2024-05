Street Fighter 6 ha eguagliato il suo record di giocatori contemporanei grazie ad Akuma

Non solo, perché è tornato nella top 10 globale di Steam, pur in assenza di sconti sul prezzo di vendita. Al momento di scrivere questa notizia occupa la quinta posizione, subito sotto a Elden Ring e subito sopra a Senua's Saga: Hellblade II .

Akuma e altri contenuti

Akuma in combattimento

Come riportato, Akuma è presente nella modalità World Tour, in cui potrà diventare il nostro maestro. Lo potete trovare nella Cava di Enma, sull'isola di Gokuento. Per riuscire, dovremo sviluppare un buon rapporto con lui (si fa per dire). Quando ce l'avremo fatta, ci insegnerà le sue tecniche, con cui potremo arricchire il nostro personaggio.

Oltre ad Akuma, l'aggiornamento di Street Fighter 6 offre diversi contenuti extra, come le missioni legate al personaggio, le trial per la personalizzazione delle combo, le nuove emote ed eventi che vanno a sommarsi a quelli già disponibili.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.