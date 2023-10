Monitor Samsung Odyssey G3 da 24 pollici flat in sconto per le offerte Amazon Prime

Continuano le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti da gaming che suggeriamo è il monitor Samsung Odyssey G3 da 24 pollici. Il prezzo in offerta è il migliore di sempre. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 269,00€ e lo sconto di Amazon per le Offerte Prime permette di acquistarlo a 139,90€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il monitor Samsung Odyssey G3 nella sua versione da 24 pollici (flat) ha una risoluzione FullHD, un refresh rate di 144 Hz e un delay della risposta di 1ms, tutte specifiche molto interessanti se siete alla ricerca di uno schermo per giocare a titoli competitivi.